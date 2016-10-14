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Şüpheli kamyonetten cephanelik çıktı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durdurulan bir kamyonette çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli kamyonetten cephanelik çıktı

14 Ekim 2016 12:00

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde A.T. isimli şahsın kullandığı kamyonet içerisinde yapılan önleme aramasında çok sayıda kurusıkıdan çevirme tabanca, yivsiz tüfek ve fişek ele geçirildi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “13 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca, 136 adet yivsiz tüfek, 2 adet havalı tüfek, bir adet havalı tabanca, 16 bin 500 adet dolu kurusıkı tabanca fişeği, 278 adet tüfek fişeği, 330 adet havalı silah fişeği, 251 adet havalı silah saçması, 14 adet portatif tüfek dipçiği, 36 adet tüfek el kundağı, 33 adet tüfek kol borusu, 3 adet silah tetik tertibatı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi olarak yakalanan A.T. isimli şahsa ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ’6136 sayılı Ateşli Silahlar ile diğer aletler hakkında kanun’ kapsamında yapılan yasal işlemler sonucunda adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

Etiketler: Gaziantep, gaziantep haberleri, gaziantep il emniyet müdürlüğü


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