Şüpheli ölüm tırın uzun süre hareket etmemesi üzerine ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre; Muğla Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesinde tır şoförlüğü yapan İlyas Eser, önceki gün Muğla bölgesinden yük aldığı tırı ile İzmir istikametine doğru yola çıktı. Aydın Efeler İlçesi otoban gişeleri yakınına gelen sürücü İlyas Eser iddiaya göre dinlenmek için tırı park etti. Yolu kullanan ve İlyas Eser’i ve kullandığı tanıyan diğer şoförler seferlerini tamamlayıp dönmelerine rağmen İlyas Eser’in kullandığı tırın aynı yerde park halinde olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Yapılan incelemede İlyas Eser’in hareketsiz olarak yattığı görüldü. Hayatını kaybettiği belirlenen İlyas Eser’in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

