Şüpheli paket mahalleliyi sokağa döktü

Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı. Bu sırada yan dairede oturan bir vatandaş evin içinde şüpheli bir paket olduğunu gördü.

Durumu polisi ihbar edilirken, tüm mahalleli sokağa döküldü. Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyi bir saat olduğu belirlendi.

Metin Başar

