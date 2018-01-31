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Şüpheli paketten buz çıktı

Kayseri Valiliği yakınlarındaki şüpheli paketten buz çıktı.

Şüpheli paketten buz çıktı

31 Ocak 2018 20:33

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde valilik binasına yakın bir yerde şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevke edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemelerde bir olumsuzluğun bulunmadığı belirlendi. Paket içerisinde buz doldurulduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şeref Kahraman

Etiketler: buz, Kayseri, şüpheli paket

 

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