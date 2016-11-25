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Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

Kastamonu'nun Kıyık köyünde Kadir Dalkavukoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarmaya teslim olan M.K., çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.


25 Kasım 2016 14:16

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Kıyık köyünde tacirlik yapan 33 yaşındaki Kadir Dalkavukoğlu’nun köy girişinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.K., jandarma ekiplerine giderek teslim olmuştu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

M.K., alınan ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, olaydan da herhangi bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU

Etiketler: mahkeme, şüpheli şahıs


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