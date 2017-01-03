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Şüpheli şahıs, çıktığı balkondan inemeyince yakalandı

Elazığ’da çıktığı balkonda fark edilen şüpheli, inme fırsatı bulamayınca polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, çıktığı balkondan inemeyince yakalandı

03 Ocak 2017 16:00
Şüpheli şahıs, çıktığı balkondan inemeyince yakalandı - Tıkla İzle

Olay, merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katına çıkan şüpheli S.S.T., evde ikamet eden yaşlı bir çift tarafından fark edildi. Hırsızlık şüphelisi zannedilen şahsı, yaşlı çift ve vatandaşlar polise ihbar etti. Şüpheli şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine, balkondan inemeyeceğini söyledi. Bu sırada balkona çıkan yaşlı çift, şüpheli şahsı evine alarak yukarı çıkan polislere teslim etti.

Gözaltına alınan şahsın, hırsızlık amacıyla binaya çıkmadığını, güvercin tutmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, şüpheli şahıs


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