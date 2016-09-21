Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan aldığı uyuşturucuyu Malkara’ya getiren bir şahıs, minibüsten inip yürüdüğü sırada Atatürk Bulvarı üzerinde polis tarafından durduruldu. A.Ö isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan A.Ö hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele ekipleri, eğitim - öğretim yılının başlaması dolayısıyla vatandaşların çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini ve okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişilerin görüldüğünde ihbar edilmesini istedi.

Hüseyin Tayyar

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