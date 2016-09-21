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Şüpheli şahsın üzerinden bonzai çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 14 fişek bonzai ele geçirdi.


21 Eylül 2016 00:02

Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan aldığı uyuşturucuyu Malkara’ya getiren bir şahıs, minibüsten inip yürüdüğü sırada Atatürk Bulvarı üzerinde polis tarafından durduruldu. A.Ö isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan A.Ö hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele ekipleri, eğitim - öğretim yılının başlaması dolayısıyla vatandaşların çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini ve okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişilerin görüldüğünde ihbar edilmesini istedi. 

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ

Etiketler: şüpheli şahıs


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