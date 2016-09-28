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Şüpheli valiz polisi harekete geçirdi

Gaziantep'te sokağa bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi.

Şüpheli valiz polisi harekete geçirdi

28 Eylül 2016 11:14

Olay, dün gece Şahinbey Mahallesi Hoşgör Mahallesi Cami Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında şüpheli valizi gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alarak durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi.

Daha sonra bomba imha uzamanı ekipleri kancalı halat ile kontrol ettikleri valizin boş olduğunu tespit etti. Valizin içerisinde herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı için vatandaşlar rahat bir nefes alırken, güvenlik önlemleri ise polis tarafından kaldırıldı.

Mehmet Bulut
GAZİANTEP 


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