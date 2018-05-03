Supplementler Yerli Üretimin Adı Aloprotein

Firma dünyaca ünlü ürünlerin yanında, şuan Türkiye de üretilen, yerli ürünleri de müşterilerine sunuyor.

Aloprotein Firması bünyesinde satılan ürünlerin tamamı doğal ve insan sağlığına kesinlikle zararı olmayan ürünlerdir. Türkiye de sporcu besinleri denildiği zaman ilk akla gelen isim olan www.aloprotein.com, ürettiği yerli ürünlerle, bu alanda yerli üretimin tek ismi olmayı da başarmıştır. 2006 Yılında, Ömer Karakol ve Murat Karakol ortaklığıyla kurulmuş olan firma, bugün Türkiye'nin her yerinde bulunan satış mağazalarıyla ve internet üzeri satışlarıyla, kolaylıkla ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmektedir.

Firmanın sattığı ürünlerin tamamı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından onay almış, sağlık açısından hiçbir sakıncası bulunmayan ürünlerdir. Ayrıca son yıllarda piyasaya sürdüğü yerli ürünlerle de bu alanda Millileşmenin ilk adımlarını atmışlardır.

Sporcu besinleri alanında, E-Ticaret firmaları arasında en güçlü isim olan Aloprotein firması, sergilediği Milli duruşla da çok büyük taktir toplamıştır. Firma sahibi Murat Karakol, bir açıklamasında; “Firma olarak 2006 yılında sporcu gıdaları sektörüne girdik. 2006 ile 2013 yılları, tamamen E-Ticaret ve Toptan satış ağırlıklı olarak geçti. 2013 Yılı itibariyle, yeni bir pazar olan Sanal Pazara adım attık. Bu alanda en çok marka ve çeşide sahip olan tek firmayız. Bugün itibariyle de bulunduğumuz kulvarda, E-Ticaret alanında en çok çalışan ve en güçlü firmaların başında geliyoruz”

Millileşmek En Büyük Hedefimiz

Ürettikleri yerli ürünlerle birlikte ilk ve en büyük hedeflerinin millileşmek olduğunu belirterek; “İlk kez 8 ay önce Nutrich Nutrition ismiyle kendi markamızı da piyasaya sürdük. Bunu yapmakta ki tek amacımız, bu işi millileştirmek. 2018 yılında Nutrich Nutrition ürünlerinin çeşitliliğini arttırarak, Dünya piyasasında bizde varız diyebilmek istiyoruz "diye konuştu.

Protein Tozu Zararlı Değildir. Doğru Kullanıldığı vakit faydaları çok fazladır

Şirketin diğer ortağı olan Ömer Karakol'da protein tozları hakkında, halkı aydınlatıcı bilgiler paylaştı. '' Protein tozu hakkında bugün, bilim adamlarının ve doktorların hepsinin ayrı bir tezi bulunmaktadır. Halen bilim dünyasında tartışmalara neden olan bu toz hiç zararsız aksine faydaları olan bir üründür. Faydalı mı değil mi tartışmasında, Dünyaca Ünlü Doktor ÖZ, çok faydalı olduğunu ve kendinin de sürekli olarak protein tozu kullandığını belirterek destek vermiştir. "

Sporcu Besinleri Bilinçli Bir Şekilde Kullanılmalıdır

Ömer Karakol, özellikle şunun altını çiziyor; bilinçli bir şekilde bu besinlerin kullanılmasının, kesinlikle insan sağlığına zararı olmayacaktır. '' Bu ürünleri, insanlar; diyet dönemlerinden tutunda, kilo alma sorunlarına kadar pek çok alanda kullanmaktadırlar. Bu gıdalara her ne kadar Sporcu gıdası adı verilse de, bilinçli kişiler kullandıktan sonra hiçbir riski bulunmamaktadır. Biz firma olarak, 18 yaş altında ki çocuklara kesinlikle bu ürünü satmıyoruz. Ayrıca sağlık sorunu olan kişilerden de doktor raporu isteyerek satışı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında kalan, sağlık sorunu olmayan, 18 yaşını geçmiş herkes bu ürünleri alabilir.''

Dünya Çapında 100 Milyarlık Pazar

Sayın Karakol, bu sektörün dünya çapında, 100 milyarlık bir pazar hacmine sahip olduğunu belirterek ekliyor: '' Dünyada ve ülkemizde, bilinçlenen toplumla birlikte, spora olan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de diğer spor dalları kadar, vücut geliştirmeye de yoğun ilgi bulunmaktadır. Sporcu besinleri piyasası henüz doyum noktasına ulaşmış değildir. 2025 Yılına değin bu hızlı büyüme hiç yavaşlamadan artacaktır. Bugün 100 Milyarın üzerinde bir pastaya sahip olan sektör, gelecekte çok daha büyük bir doyuma ulaşacaktır. Ülkemize bakılacak olursa da 100 Milyon üzerinde bir pazar payı bulunuyor. Sektör 2025 Yılına kadar bu hızla büyümeye ülkemizde de, dünyada da devam edecektir.''

Orijinal Ürünleri Tercih Ediniz

Karakol, ürün alırken en çok orijinal olmasına ve Tarım Bakanlığı onaylı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor… Karakol '' Öncelikle aldığınız ürünlerin sağlıklı ve bandrollü olduğuna emin olmalısınız. Bu noktada şunlara dikkat etmelisiniz; faturalı, Tarım Köy İşleri Bakanlığı onaylı ve hologram olduğundan emin olmalısınız. Ürün alırken, tedarikte çok iyi bilinen ünlü yerlerden ve dünyaca ünlü markalardan yana seçiminizi yapın. Aloprotein firması olarak, bizler hizmetlerimizde sadece dünyaca ünlü markaların ürünlerini ve kendi yerli ürünlerimizi müşterilerimize satmaktayız. 50'den fazla ürün bünyemizde satılmaktadır. Sattığımız ürünlerin, yetkili satıcısı konumunda ya da direk ana bayisi konumunda ve bazı durumlarda üreticisi konumunda bulunmaktayız. Bunların haricinde belli başlı Dünyaca ünlü birkaç markanın da ithalatını sağlamaktayız'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.aloprotein.com