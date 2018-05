Sur Cadde’yi ayda 3 milyon kişi ziyaret edecek

Sur Cadde, turizm, kültür ve eğlencenin kalbi Beyoğlu’nun en önemli caddesi olan İstiklal Caddesi’ni Antalya’ya taşıyor. Antalya’nın en modern, geniş ve ferah caddesi özelliğini taşıyan Sur Cadde, alışveriş, ticaret ve finansın kalbi olacak. 1.3 kilometre uzunluğundaki cadde, kendine ait bir ulaşım ağına sahip. Sur Cadde’de, caddenin içinden geçen tramvay şehir metrosuna entegre oluyor.

‘Uygarlığın mimarı Sur Yapı' projelerine devam ediyor

Sur Cadde her zevke hitap ediyor. En prestijli markalar, en şık restoran ve kafeler alışverişi, eğlenceyi ayrıcalıklı kılıyor. Bankalar ve diğer tüm hizmetlerin yer aldığı dükkanlar günlük ihtiyaçları karşılıyor. Projenin içinde yer alan hastaneler, okullar, dini tesisler, müze ve sergi alanları da bulunuyor.

Konut ve ofisler 137 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Sur Cadde’de yer alan 1+1 daire ve ofisler 137 bin TL’den başlayan fiyatlarla yoğun ilgi görüyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nin çok özel bir bölümünü oluşturan ve suyla gelen medeniyet temasının ön plana çıktığı bin 105 dairelik Turkuaz etabında da sunulan fırsatlar Sur Cadde de geçerli. Turkuaz etabında olduğu gibi cadde üzerinde yer alan ofis ve daireler de yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay cazip ödeme planıyla sahiplerini bekliyor.

Suyla gelen medeniyet Turkuaz etabında

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından yoğun talep gören Kepez-Santral bölgesindeki Sur Yapı Antalya Projesi’nde ilk bin 400 konutun kısa sürede satılmasının ardından Turkuaz etabı da satışa sunuldu. Yatırım değeri 8 milyar TL’yi bulan ve 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projenin Turkuaz etabında çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler yaşamın her anında suyla buluşmayı sevenleri bekliyor. Göletler, her dairenin görüş açısında doğal formlu kaya bitişli tasarımıyla göze ve ruha hitap ediyor. Meydanlar, geniş limon bahçeleri, çim aktivite ve spor alanları, açık hava fitness aletleri her yaşa hitap ediyor.

Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak

1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehirde yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı olacak. Antalya’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan dev şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun ve aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alacak.