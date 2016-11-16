Merkez Sur İlçe Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Bilal Özkan, ilçede bu kez yoksul ve terör mağduru olan öğrenciler için harekete geçti. Birçok sorunu geldiği ilk günden bu yana çözen ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden Özkan, bu kez okullar için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Özkan’ın talimatı doğrultusunda ilçedeki lise ve ilkokul düzeyinde olan ayrıca ortaöğretime geçiş yapacak olan öğrenciler için YGS ve TEOG hazırlık kitapları dağıtılması kararı alındı. Özkan’ın talimatı doğrultusunda ilçe belediyesi bünyesindeki Kültür Müdürlüğü Sur ilçesi sınırlarında bulunan okullara YGS ve TEOG hazırlık kitapları dağıttı.

Kitap dağıtımına katılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Mücde, yayın evleriyle görüşmelerin devam ettiğini ve Sur ilçesinde hemen hemen bütün öğrencilere bu kitaplardan ulaştıracaklarını söyledi.