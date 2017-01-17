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Sur şehitleri için tören

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 4 polis memuru için tören düzenleniyor.

Sur şehitleri için tören

17 Ocak 2017 09:52
Sur şehitleri için tören - Tıkla İzle

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün dün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenleniyor. Törenin ardından şehitlerin memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Etiketler: sur şehitleri


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