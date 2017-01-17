Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sur şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Sur şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mezarlık kenarına tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 4 çevik kuvvet polisi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Sur şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

17 Ocak 2017 11:17

Terör örgütü mensupları tarafından dün, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Tanoğlu köyü mezarlığında duvar kenarına yerleştirilmiş patlayıcının, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı.
Patlamada şehit düşen polis memurları için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, şehit yakınları ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Tören, şehitlerin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından cenazeler, katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşındı.

Şehitlerinin naaşı katafalktan alınırken şehit yakınları cenazelerin başına gelerek ağıtlar yaktı.
Törenin ardından şehit polis memurları Şenali Ocak, Ali Sevim, Kadir Miraç Özcan, Mahmut Ava’nın naaşı memleketlerine uğurlandı.
 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl
 

Etiketler: diyarbakır


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!