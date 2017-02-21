Çırağan Sarayı’nda yapılan lansmanda projenin detayları Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı Genel Müdür yardımcıları Münir Köndel, Atilla Elmas, Barış Ekener ve Tufan Obuz tarafından katılımcılara aktarıldı.

Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Ev, İş ve alışveriş yaşamını bir araya getiren Excellence Koşuyolu da yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katması bekleniyor.

Önemli ulaşım noktalarına yakınlık…

Excellence Koşuyolu ilgili detaylara da değinen Altan Elmas projenin yakın zamanda açılan Avrasya Tüneli’nin yanı başında olduğuna değinerek, “’Excellence Koşuyolu projemizde 22 katlı bir apartman bloğunda büyük, manzaralı 4+1, 3+1 ve geniş dubleksler bulunuyor. Az katlı ve çarşı ile iç içe diğer 4 blokta ise bölgenin merkezi konumunu da göz önünde bulundurarak 1+1, 2+1 ve dubleks home ofisler tasarladık. Bölgenin en değerli arazilerinden biri üzerinde yükselen Excellence Koşuyolu, yakın zamanda açılan Avrasya Tünelinin yanı başında yer alıyor. Excellence Koşuyolu’ndan Avrasya Tüneline girildiğinde Zeytinburnu - Topkapı yalnızca 15 dakika sürüyor. Aynı şekilde proje sakinlerinin Avrasya Tüneli ile Atatürk Havalimanı’na ulaşımı da çok kola” dedi.

“Akıllı ev sistemleri ile donatıldı”

“Excellence Koşuyolu’nda daireler akıllı ev sistemleri ile donatılıyor” diyerek devam eden Elmas aynı zamanda, “184 daire ve 27 dükkândan oluşan Excellence Koşuyolu’nda daireler akıllı ev sistemleri ile donatılıyor. Proje içerisinde konut ve home ofislerin yanı sıra bir de alışveriş caddesi bulunuyor. Koşuyolu’nun doğal dokusuna uygun alışveriş caddesinde birbirinden ünlü cafe & restoran alanları, ünlü bir spor markasının fitness merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu ile yürüyüş parkları da bulunuyor. Excellence Koşuyolu’nun yatırım değeri ise 700 milyon TL.”

“Sosyal ve yaşam alanları”

Özellikle sosyal yaşam alanlarına çok fazla yer verdiklerine de değinen Elmas, “Fitness, Sauna, Türk Hamamı, Buhar Odası, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Lounge Alanlar, Aktivite Alanları, Çocuk Oyun Alanı ve SPA ile dinginliğin ve huzurun en keyifli hali Excellence Koşuyolu ile Koşuyolu’na taşınıyor. Excellence Koşuyolu evlerinde yazın güneşin keyfini yaşatacak teraslar ve geniş balkonlar bulunuyor. Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları günlük hayatın stresini geride bırakmayı sağlarken alışveriş caddesindeki mağazalar ve kafeler hayata kolaylık ve keyif katıyor” diye konuştu.



“Geniş ailelere özel tasarlandı”

Özellikle daireler planlanırken geniş ailelere hitap etmek istediklerini de söyleyen Elmas, “Excellence Koşuyolu’nun apartman bloğunda yer alan daireler geniş ailelere özel olarak tasarlandı. Apartman bloğunda yalnızca 3+1, 4+1 ve dubleks dairelerin yer aldığı projede 3+1’ler 204 - 227 m²aralığında, 4+1’ler 246 – 381 m² aralığında olup ferah bir yaşam alanı sunuyor. Proje yüksek kotta olduğu için projede bulunan daireler Kız Kulesi, Haydarpaşa, Adalar, Tarihi Yarımada ve şehir manzarasına hakim bir konumda bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Excellence Koşuyolu, geleceğe uzanan bir köprü olacak, bölgeye ve sakinlerine değer katacak”

Aynı zamanda proje ile bölgeye katılacak olan değere de değinen Elmas, “Excellence Koşuyolu’nun lokasyonu, projede kullanılan teknoloji, kaliteli malzeme seçimi, yaşayan bir proje olacak olması, içerisinde yer alan alışveriş dükkânları ile tam bir cazibe merkezi… Bu nedenle projeden ev alacaklar veya yatırım yapacaklar Excellence Koşuyolu tamamlandığında nesillerce içerisinde yaşanabilecek kalıcı ve mükemmel bir değere sahip olacaklar”

İlk 50 konut ve Home Ofisin m²’si 15.000 TL den satışta!

Konut seferberliği kapsamında bu çok özel proje için büyük fedakarlıkta bulunduklarını belirten Altan Elmas aynı zamanda, “Bölgede fiyatlar Avrasya Tünelinin açılması ile yüzde 30’lara varan oranda arttı. Biz ise sadece 184 konutun bulunduğu Sur Yapı Excellence Koşuyolu projemizi konut seferberliği kampanyasına dahil ettik. 25 Bin TL ye yaklaşan m² fiyatlarının bulunduğu bölgede ilk 50 konut için m² sini 15.000 TL den satışa sunma kararı alarak önemli bir fırsat sunduk. Üstelik konut seferberliği kapsamında “Olur Olur Bal Gibi Olur” kampanyamızın 0 faiz 0 peşinatlı ve 20 yıla varan vade seçenekleri de geçerli olacak” diye konuştu.