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Sur Yapı projelerindeki ticari gayrimenkuller satışta

Sur Yapı’nın 12 farklı lokasyonda bulunan 17 projesindeki ticari gayrimenkuller, işine değer katmak isteyen ve ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerle buluşuyor. Sur Yapı, projelerinde bulunan ticari alanları satışa sundu. İstanbul’un Anadolu Yakasındaki 10, Avrupa Yakasındaki 7 projenin ticari alanları kampanyalı fiyatları ve alternatifli ödeme seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Sur Yapı projelerindeki ticari gayrimenkuller satışta

04 Ağustos 2017 10:58

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, projelerinde bulunan ticari alanları satışa sundu. Bulundukları bölgelerin çehresini değiştiren ve dönüştüren Sur Yapı projeleri, ticari alanlarıyla iş değiştirmek, büyük bir ofise geçmek, lokasyon değiştirmek, ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkese uygun bir seçenekler sunuyor.
Anadolu Yakası’nda Sancaktepe’de Muhit ve Lavender, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Maltepe’de Yeşilmavi, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri, İlkbahar ve İdilia, Çekmeköy’de Tilia; Avrupa Yakası’nda ise Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Corridor ve Mirage, Sultangazi’de Vitrin projelerindeki ticari alanlar kampanyalı fiyatları ile avantaj sağlıyor.

180 bin TL’den başlayan fiyatlar

17 farklı projede bulunan toplam 321 adet ticari alanın büyüklükleri 11 metrekare ile 2.520 metrekare arasında değişiyor. Ticari alanların fiyatları ise KDV dâhil 180 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcısını bekliyor. Projelerin farklı kampanya ve ödeme seçenekleri bulunuyor.
%10 indirim 60 ay 0 faiz
Sur Yapı’nın 12 farklı lokasyonunda yer alan 17 projesinin her biri gelişimini sürdüren ve kazandıran bölgelerde yer alıyor. Sadece proje sakinleri değil tüm bölge halkı tarafından kullanılacak biçimde tasarlanan ticari alanlar, bu özellikleriyle her daim yoğun bir trafiğe sahip olacak. Hayalindeki işe sahip olmak isteyen herkes, kendisine uygun bir ticari alanı Sur Yapı projelerinde bulabilecek. Kampanya kapsamında yüzde 10 indirim sonrasında 60 ay 0 faiz ile ödeme imkanı sunuluyor. Lansmanı çok yakın bir tarihte yapılan Topkapı Evleri ve Tempo City projelerinde ise 36 ay 0 faiz imkanı sunuluyor.
 

Etiketler: sur yapı


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