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Sürat teknesinde 18 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu bir sürat teknesinde 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sürat teknesinde 18 kaçak göçmen yakalandı

17 Kasım 2017 17:25

Edilen bilgiye göre; karakol, keşif ve gözetleme görevini icra eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kamera sistemi sayesinde Didim’in Tekağaç Burnu önlerinde içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu isimsiz bir fiber sürat teknesi tespit edildi. Bölgede görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulup kontrol edilen teknede yapılan kontrol neticesinde 10 erkek, 2 kadın ve 5 çocuk 17’si Afgan ve 1'i de Suriye uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, bulundukları tekneden emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna transfer edilerek kurtarıldı. Göçmenlerin kullandığı sürat teknesi Didim marinaya çekildi. Göçmenler yiyecek, içecek ve gerekli ihtiyaçları giderilerek emniyet birimlerine teslim edildi.

Mehmet Barlas
 

Etiketler: aydın, didim, kaçak göçmen

 

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