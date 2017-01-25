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Sur’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı Özekli köyünde yol ve kilitli taş onarım çalışmalarına devam ediyor.

Surda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

25 Ocak 2017 16:10

Yaklaşık 4 ay önce İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan Sur İlçe Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler, kış şartları olmasına rağmen Özekli köyünde yol ve kilitli taş çalışması başlattı.

Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kışın daha rahat geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Özekli köyünde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşların güzel bir kış geçirmeleri için hem kilitli parke taşı döşüyoruz hem de yol çalışması yapıyoruz. Sadece Özekli köyünde değil, ilçeye bağlı diğer tüm köy ve mahallelerde çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın her zaman daha refah bir yaşam sürmesi" dedi.

Vatandaşlar, kış şartları olmasına rağmen yol yapım ve kilitli parke çalışmalarına devam eden Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan ve çalışanlara teşekkür etti.

Etiketler: çalışmalar, diyarbakır, sur


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