Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasından sonra belediye çalışanları iş bırakma eylemi yapmıştı. Belediye otobüslerinin kontak kapatmasıyla vatandaşlar yollarda kalırken, toplanmayan çöpler nedeniyle de Diyarbakır çöp kente dönüşmüştü. Kanun Hükmünde Kararname ile kayyum atanan Sur Belediyesi, günlerdir toplanmayan çöpleri bu geceden itibaren toplamaya başladı. Kayyum olarak atanan Bilal Özkan’ın talimatıyla biriken çöpler Sur Belediyesinin iş makinaları ve çöp arabaları tarafından sokaklardan temizlenmeye başladı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasını Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eden grubun önündeki çöpler de Sur Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

Öte yandan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı terör soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emrah Kızıl