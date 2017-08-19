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Sur’da yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti

Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsalında teröristler tarafından daha önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralanan olmadı.

Surda yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti

19 Ağustos 2017 18:35

Olay, Sur ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Karabaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından daha önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti. Patlama sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, yol kenarında derin bir çukur oluştu. Patlamanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Bir helikopter de polislere havadan destek verdi.

Bölgede incelemeler sürüyor.  

Emrah Kızıl

Etiketler: diyarbakır, patlama, sur


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