Diğer
Kategoriler

'Sürecin başarısız olma nedeni Rum tarafının isteksizliği'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans Montana’daki sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki sebebin Rum tarafının isteksizliği ve ayak sürümeleri olduğuna işaret ederek, “Sürecin başarısızlığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda doğru biçimde yansıtılmadı” dedi.

Sürecin başarısız olma nedeni Rum tarafının isteksizliği

26 Ekim 2017 16:11

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (UDB) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Bir Adım Önde” zirvesinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Konusunda önemli mesajlar verdi.

Akıncı, “Kıbrıs sorununda aynı şeyleri yaparak bir sonuç beklemek abestir. Bundan sonra Crans Montana öncesi bir durumun tekrarını beklemek mümkün değil ve Rum tarafında da bir anlayış değişimine ihtiyaç var” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın AB değerlerini benimseyen laik ve demokratik bir toplum olduğunu ifade eden Akıncı, AB nimetlerinden Güney Kıbrıs’ın yaralandığını, Kıbrıs Türklerine yapılan mali yardımların ise devede kulak kaldığını söyledi. Akıncı, Crans Montana Zirvesi’nin sonuçsuz kalmasının ardından, Rum tarafının engellemeleri sonucu, Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına yaklaşmasını sağlayan Ad-Hoc Komitesi’nin çalışmalarının durduğunu söyledi.

Sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki sebebin Rum tarafının isteksizliği ve ayak sürümeleri olduğunu anımsatan Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda bu olguların doğru biçimde yansıtılmadığını söyledi.

Süreçte riskleri göğüsleyen tarafın Kıbrıs Türk tarafı olmasına rağmen, ‘iki taraf da irade göstermedi’ denmesini de doğru bulmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı, Enosis Plebisiti’ni meclise taşıyan Rum tarafının, cep telefonları ve elektrik konularında da hiçbir zaman esneklik göstermediğini hatırlattı.

Akıncı, Kıbrıs sorununun bundan sonra da yeri geldikçe gündeme taşınacağını ifade ederek, “Ama aynı çerçevede ve aynı şeyleri yaparak bir sonuç beklemek abestir. Bundan sonra Crans Montana öncesi bir durumun tekrarını beklemek mümkün değil ve Rum tarafında da bir anlayış değişimine ihtiyaç var” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç