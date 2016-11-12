Son zamanlarda yapılan çalışmalarda sadece sosyal medyada 3 saat geçirdiğimiz gerçeğine ulaşıldığını belirten Op. Dr. Şeyda Atabay, “Bu süreler bilgisayar ekranlarında bile göze büyük zarar verebildiği gibi telefon ekranları daha zararlı olduğu bilinmektedir. Telefon ekranları daha küçük ekranları sebebiyle miyopiye davetiye çıkarmaktadır. Uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmlarına neden olmaktadır” dedi.

Daha önceki dönemlerde miyopi göz bozukluğunun 18 yaş civarı durduğu izlenirken şimdilerde 30’lu yaşlarda bile göz bozukluğu ilerlemeleri gözlemlendiğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Bunun sebebi olarak akıllı telefonlar öne sürülmektedir. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde uzun süreli akıllı telefon kullanmak erken miyopi oluşmalarına ve hızlı ilerlemelere neden olmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmeler olarak tamamen uzaklaşamayacağımız cep telefonlarını daha yararlı kullanmak gerekliliği çocuklarımıza öğretilmelidir. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı gibi sağlığımızı da tehdit ettiği unutulmamalıdır. Bu nedenle uzun süreler akıllı cep telefonlarına bakmak yerine mümkünse arada gözler dinlendirilmelidir. Ve mümkün olduğunca daha büyük ekranlı tablet veya bilgisayarlar kullanılmalıdır.

Ayrıca uzun süreli parlak ekran içeren akıllı telefon kullanımları göz kuruluğu bozukluklarının artmasına ve özellikle lens kullanan kişilerde belirgin lens tolerans bozulmalarına sebep olmaktadır. Bu konuda lens üretici firmalarının günümüz teknolojisine yönelik lens üretim çalışmaları mevcuttur” diye konuştu.