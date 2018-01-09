Sürekli işçi kadrolarına geçiş için son 2 gün

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin bilgi verildi. 696 Sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasında, hangi kurumların bu kapsama dahil olduğu, kapsama kimlerin girdiği, başvuruların nasıl yapılacağı ve tespit komisyonu maddeleri konuşuldu.

“Taşeron işçilerin hepsi kadroya geçirilecek”

Kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, kendisinin taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde belediyelerle ilgilendiğini belirterek, “Beni alakadar eden tarafı mali idareler. Biz belediyelerle ilgili cuma günü ayrı bir toplantı yapıp, belediye başkanlarıyla bu meseleyi görüşeceğiz. Hepinizin bildiği gibi bir takvim yayınlandı. Bu takvime göre, 2 Nisan 2018 tarihine kadar, takvimde belirtilen süreç işletilecek ve yasanın tarif ettiği sınırlar içerisinde kalan taşeron işçilerin hepsi kadroya geçirilecek. Biz bugün sabah İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla yapılan video konferans sistemine katıldık. En önemlilerinden birisi şu, işçilerin güvenlik soruşturması nasıl olacak? Kim, nasıl yapacak? Gibi sorular aklınıza gelebilir. Tabi malumunuz bunların hepsi emniyet tarafından yapılacak. Sadece arşiv araştırması yapılacak arkadaşlar bunu bilmelisiniz. Bu nedenle emniyetten dönüşler de hızlı olur. Güvenlik soruşturmasına girdiğimiz zaman biraz zaman kaybettirir” ifadelerini kullandı.

“Süratle size arşiv araştırmalarını yapıp dönülecek”

Ayrıca Tütüncü, güvenlik soruşturmasıyla ilgili, “Bütün kurumlar CD ortamında, işçilerin başvuru formatında kendi adı soyadı, T.C. numarası, eşinin, kardeşinin, ablasının filan bilgileri var. Bunlar CD ortamında yüklenecek ve Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek. Güvenlik Şube Müdürlüğü organize ediyor bu işi. Süratle size arşiv araştırmalarını yapıp, dönülecek. Yine çalışan işçilerden sağlık kurum raporu istenmeyecek. İş kanunun gerektirdiği sağlık kurulu, bu sınavlar bittikten sonra artık temelli işe başlanacağı zaman herkesin mevzuatında ne yazıyorsa, o olur. Diyelim ki, güvenlik görevlisi ona ister ama zaten adamın yüzde 60 engelli raporu var. Bu önceden almıştır, geçerlilik tarihini koruyorsa problem yok. Korumuyorsa o zaman kendi mevzuatındaki maddeyi uygulayacak. Yani şuanda bu 3 aylık süre hızlı akacağı için hem işçileri, personelleri yormamanız hem siz başınıza bir sürü iş almamanız için bunları söylüyorum. Şuanda böyle bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

“10 günden sonra başvuru alınmayacak”

Daha sonra konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, kendisinin belediyelerin dışında kalan kurumlarla ilgilendiğini belirterek, “Valilik tarafından belediyeler dışındaki diğer kurum ve kuruluşların bu konuşacağımız taşeronlarla ilgili kadroya alınma meselesi ile ilgili koordinatör olarak görevlendirildim. Sabahki toplantında ben de bulundum. Orada dikkatimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi de şu idi, bu 10 günlük süre 11 Ocak’ta bitiyor. Bu 10 günlük sürenin zorunlu olduğunu yani bu sürenin içerisinde ancak başvuruların yapılabileceğini, bu sürenin dışında başvuru olamayacağını söylediler. Ama 90 günlük süre kurumların belirleyeceği iş takvimine göre uygulanacak. Burada verilen takvim tavsiye niteliğinde. O zamana kadar bu işin tamamlanması için takvimi esnetebiliyorsunuz fakat ilk 10 günlük süre esnemiyor. İlk 10 günlük sürede başvurular alınacak ve bu 10 günden sonra başvuru alınmayacak” diye belirtti.

“Elimizi çabuk tutmamız ve süreleri kaçırmamamız gerekiyor”

Ayrıca Soykan, kurum ve kuruluşların verilen sürelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bütün kurum ve kuruluşlarla biz yazışma yaptık, tespit komisyonlarını kurun dedik. Tespit komisyonlarını kurmaya başladılar bazı dairelerimiz. Hepsi kursunlar daha sonra valilik olurunu alacaklar. O şekilde olurlar alınıp komisyonlar kurulsun, süreç başlatılsın. Bu biraz takvimli bir süre olduğu için elimizi çabuk tutmamız ve süreleri kaçırmamamız gerekiyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Hidayet Mercan ve Fatih Erdoğan ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden Emrah Öngel ve Fatih Güçlü sunumlarını gerçekleştirdi.

Mustafa Kaplan

