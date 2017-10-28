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Sürekli yaz saati uygulaması 2018'de sona erecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.

Sürekli yaz saati uygulaması 2018de sona erecek

28 Ekim 2017 03:52

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.

Etiketler: Resmi Gazete, yaz saati

 

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