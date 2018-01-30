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Suriye Aşiret ve Kabile Meclisi’nden Zeytin Dalı harekatına destek

Suriye Aşiret ve Kabile Meclisi yanlısı gruplar Zeytin Dalı harekatına destek için ABD konsoloslukları önünde bir araya geldi.

Suriye Aşiret ve Kabile Meclisinden Zeytin Dalı harekatına destek

30 Ocak 2018 15:44

Suriye Aşiret ve Kabile Meclisi yanlısı grupların Zeytin Dalı harekatına destek için yaptıkları etkinliklerde ellerinde taşıdıkları dövizlerde ABD'nin PYD ve YPG'yi desteiğini çekmesini istediler. Gruplar, YPG'Den temizlenince Suriye'ye dönmek istediklerini ifade ettiler. Suriye Aşiret ve Kabile Meclis Başkanı Şeyh Rafe Alrajo, yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Adana ‘da ABD konsoluslukları önünde Amerika’nın YPG ve PKK’yı desteğini kesmesi için protesto etkinlikleri düzenleyerek çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Alrajo, bu taleplerinin kendileri aracılığıyla Suriye de bulunan Afrin, Menbeç ve terörist bulunan aralarında Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin ve çerkezlerin bulunduğu tüm ilçe halkları adına yapıldığını, bu halkların Aşiret Meclisinden yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.

Alrajo,vatandaşların, “Bizi bu kandil dağından gelen Amerika ve Avrupa’nın desteklediği bu teröristlerden kurtarın’ çağrılarına dikkat çekerek Zeytindalı operasyonunda teröristlerden kurtulmak için kardeş ülke olan Türkiye ile ele ele verilerek birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Alrajo, “Biz Suriye vatandaşları olarak tüm Irklar olarak Türkiye’ye zeytin dalı operasyonunda onlara beraberiz. Türkiye hükumetine Cumhurbaşkanına ve halkına teşekkür ederiz bu isteğimizi kabul ettiğiniz için” dedi. 

 

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