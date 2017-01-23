Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşı sona erdirme yolundaki müzakereler için taraflar Kazakistan'ın başkenti Astana’da bir araya geldi. Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle düzenlenen Suriye barış görüşmeleri yerel saatle 13.00’te başladı. Astana görüşmelerinde, Suriye hükümeti ve silahlı muhalifler ilk kez aynı masada oturuyor.

Suriyeli muhalifler ile rejim arasında ilk randevunun TSİ 14.00-15.00 arasında düzenlenmesi bekleniliyordu. Daha önceki Suriye barış görüşmelerinde taraflar yüz yüze değil, aracılar üzerinden yapılan mekik diplomasi yöntemiyle iletişim kurmuştu. Bu sefer de farklı odalarda olacak tarafların mekik diplomasisinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile BM'nin aracı rolünü üstleneceği söyledi. Görüşmede Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle Suriye'de 30 Aralık 2016’da sağlanan ateşkesin nasıl güçlendirilebileceğinin üzerinde durulması bekleniyor. Zirvenin öncelikli amacı ülke genelinde kapsamlı bir ateşkes. İki gün sürecek zirvenin üzerinde halâ müzakere edilen sonuç bildirgesi taslağına göre, ateşkesin kapsamlı bir şekilde uygulanması ve gözetilmesi için üçlü bir mekanizma kurulacak.

Bir diğer dikkat çeken ise tüm gruplara DEAŞ ve Fetih el Şam'dan ayrılma çağrısı yapıldı. Bu bildirge henüz müzakere aşamasında ve kesinleşmiş değil. Söz konusu metin, Suriyeli taraflara imzalanmak üzere sunulacak. Astana’daki barış görüşmelerinde tarafların önündeki kartlarda "muhalefet" veya "hükumet" yerine "Suriye Arap Cumhuriyeti" yazması da dikkat çekti.

Aynı zamanda rejim askerleri ve İran milislerinin ateşkes ihlallerine vurgu yaparak ablukaların kaldırılması ve rejimin etnik temizliğine son verilmesini istiyor. Görüşmelerde Türkiye, Rusya, İran, Suriye hükümet ve muhalefet temsilcileri ile Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yer alıyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. ABD'nin Astana Büyükelçisi George Krol da gözlemci olarak katılıyor.

Kamil Nadirli