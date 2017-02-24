Diğer
Kategoriler

Suriye görüşmelerinin 4. turunda gerginlik devam ediyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler binasında başlayan Suriye görüşmelerinde, Suriye hükümeti temsilcileri ile muhalefet heyeti tekrar masaya oturdu.

Suriye görüşmelerinin 4. turunda gerginlik devam ediyor

24 Şubat 2017 14:24

Astana görüşmelerinde olduğu gibi taraflar arasında doğrudan iletişim kurulmadı. Cenevre görüşmelerinde Suriye'de tarafların kabul ettiği bir hükümet oluşturulması, anayasa hazırlanması ve özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere üç temel konuya ağırlık verilmesi beklentisi rejim tarafının uzlaşmaz tavrı yüzünden gündemi bile gelmedi. Muhalefetin, Esat'ın görevden uzaklaştırılma talebi, rejim heyetinin Esat'ın tartışma konusu olmayacağı konusundaki net tavrı sebebeiyle gerginliğe yol açtı.

Suriye muhalefet grubu ABD'nin Suriye'de ve Ortadoğu'da daha etkin rol olmasını ve İran'ın Şii milislerinin Suriye'den ayrılması konusundaki isteklerini tekrarladılar. Ruslar, Suriye konusunda kendi tezlerini kabul ettirmek için çabalarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura taraflarla ayrı ayrı görüşerek savaşın sonlandırılmasının iki tarafın sorumluluğu altında olduğuna işaret ederek, uzlaşma çağrısında bulundu.

Staffan Der Mistra, Suriye savaşını sona erdirmek barışı egemen kılabilmek için birlikte çalışmanın yollarının bulması ve bunun için çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. De Mistura, Cenevre'den yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunarak, görüşmelerde bir dönüm noktasına ulaşılmasının kolay olmayacağı söyledi. Suriyeli muhalif heyetin başkanı Nasr Hariri, Suriye rejiminin siyasi geçişi istemediğini, İran'ın arka planda oynadığı rolün kendisini endişelendirdiğine işaret ederek. "İran, her tür siyasi anlaşmanın önündeki ana engeldir" açıklamasını yaptı.

UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappeleare, Suriye'de iki milyonu aşkın çocuğun acil yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek bir an önce Suriye'de savaşın sona ermesi ve yardım bekleyen çocuklara sağlıklı bir şekilde ulaşılması için tarafların bir an önce uzlaşmaya varmaları çağrısında bulundu. 

Öte yandan, dün başlayan görüşmeler öncesi Esat, Putin ve Ruhani protesto edildi. Suriye'de tutuklu bulunan rejim karşıtlarının serbest bırakılması istendi. 

Mehmet Koca

Etiketler: Cenevre, isviçre, Suriye görüşmeleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!