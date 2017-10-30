Suriye görüşmelerinin 7'incisi Astana’da başladı

Kazakistan’ın başkenti Astana, 7’incisi düzenlenen Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'ye barış getirme girişimleriyle 7'incisi başlayan Astana görüşmelerinde Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesi, tutsakların ve rehinelerin salıverilmesi konuları görüşülecek. İki gün sürecek toplantı, Suriye'de dört çatışmasızlık bölgesinin kurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığından beri yapılacak ilk görüşmeler olacak. Görüşmelerde, 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin güçlendirilmesine odaklanılacak. Büyük bir parçası

YPG tarafından kontrol edilen Suriye'nin kuzeyini de görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde, Türk delegasyonuna Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ederken, Suriye Özel Elçisi Alexander Lavrentiev'in Rus ekibine liderlik edeceği ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Jaberi Ansari'nin İran heyetine başkanlık edecekleri bildirildi.

Uluslararası Astana görüşmelerinin 6'ıncısı 14-15 Eylül tarihlerinde başkent Astana'da gerçekleşmişti. Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Türkiye sınırındaki İdlib'te oluşturulacak çatışmasızlık bölgesinde uzlaşarak üç garantör ülkenin kontrol güçlerinin, rejim ve muhalifler arasında çatışmayı engellemek için bölgede konuşlanmasına karar vermişti. Üç garantör ülkenin kontrol güçlerinin, rejim ve muhalifler arasında çatışmayı engellemek için Suriye'nin İdlib kenti ve çevresinde (Halep, Latakya ve Hama illerinin bazı kısımları) kurulacak çatışmasızlık bölgesine konuşlandırılmasına karar verildiği bildirilerek dört çatışmasızlık bölgesindeki aktiviteleri düzenlemek için Türk-Rus-İran Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağı açıklanmıştı. Görüşmelerde, tarafların DEAŞ ve El Kaide ile ilişkili terör örgütleriyle mücadeleye etmeye devam edeceği de vurgulanmıştı.