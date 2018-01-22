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Suriye ordusu, El Nusra’ya karşı operasyon başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu birliklerinin ve milis güçlerin İdlib’de çember altına alınan El Nusra militanlarına yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

Suriye ordusu, El Nusraya karşı operasyon başlattı

22 Ocak 2018 12:21

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekatı devam ederken, Suriye ordusu ise İdlib'te operasyon başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusu ve milis güçlerin İdlib’te çember altına alınan bin 500 kişilik El Nusra örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik operasyon başlattığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, teröristlerin elinde tanklar, piyade savaş araçları, topçu sistemleri ve havan toplarının bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, operasyon süresince 24 saatte ordu birliklerinin Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerlediği ve 24 yerleşim bölgesinin militanlardan arındırıldığını açıkladı.
El Nusra militanlarına ve müttefiklerine yönelik askeri operasyonlar Suriye'nin kuzeybatısında bir aydır sürüyor.

Etiketler: El Nusra, operasyon, suriye ordusu

 

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