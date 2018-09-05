Suriye Ordusu İdlib’e top atışı yapmaya başladı

Tüm uluslararası uyarılara rağmen Suriye Ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye Ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı. Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.

İsyancılar köprüleri yıkıyorlar. İdlib bölgesindeki isyancılar da Suriye rejimi ile aralarındaki Asi nehri üzerindeki köprüleri yıkmaya başladı. En son El Tuveyriye köprüsünü yıktılar.