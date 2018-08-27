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Suriye ordusu, İdlib’i üç taraftan kuşatıyor

Suriye ordusunun, Suriye’nin İdlib kentine saldırmak için kenti üç taraftan kuşattığı bildirildi.

Suriye ordusu, İdlibi üç taraftan kuşatıyor

27 Ağustos 2018 20:52

Suriye ordusunun, İdlib kentindeki muhaliflere karşı saldırıyı düzenlemek için yaptığı hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İdlib kentini kuşatan güçlerin büyük bir kısmı Suriye’nin ordusunun en büyük kamplarından biri olan Gurin kampından getirildi. İdlib’de bulunan muhaliflerin de Suriye ordusunun muhtemel saldırısına karşı hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin, Suriye ordusunun saldırma ihtimalini ciddi aldığı ve saldırıya karşı planlar hazırladıkları aktarıldı.

Öte yandan, Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenledikleri bir basın toplantısında bölgede askeri bir operasyonun sivillere ciddi anlamda zarar verceğini belirterek, “Diğer bölgelerden koridor açıldığı zaman bazı radikal gruplar İdlib’e gelmiştir. Bu gruplar ılımlı muhalefeti de sivilleri de rahatsız etmektedir. Teröristlerle sivilleri ayırmamız lazım. Diğer taraftan burada askeri çözüm bir felaket olur” ifadelerini kullanmıştı.

 

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