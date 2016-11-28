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Suriye ordusundan Halep’te önemli ilerleme

Suriye ordusu doğu Halep’in stratejik mahallelerinden olan El Sakhour Mahallesinin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye ordusundan Halepte önemli ilerleme

28 Kasım 2016 12:26

Suriye Hükümeti güçleri, Halep’in doğusunda önemli bir bölgeyi ele geçirdi. Hem Suriye devlet televizyonu hem de Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep’in El Sakhour mahallesinin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Suriye devlet televizyonu, hükümet güçlerinin Halep mahallelerinde ilerleme kaydettiği ifade edildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise muhaliflerin Halep’te kontrol ettikleri bölgenin büyük bir kısmının kontrolünü kaybettiğini dile getirdi.

Suriye ordusu, Halep’in kontrolünün sağlanması için Eylül ayında operasyon başlatmıştı. Binlerce sivil, çatışmanın başlamasından bir hafta sonra Halep’in doğusunu terk etmişti. Yüzlerce aile de kuşatma altındaki bölgelerden tahliye edilmişti. 

Etiketler: suriye ordusu


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