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Suriye rejimi ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün yapılan ateşkese rağmen Suriye hükümet güçlerinin Guta bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıladı.

Suriye rejimi ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi

23 Temmuz 2017 11:40

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün muhalif güçlerle yapılan ateşkese rağmen Suriye hükümet güçlerinin Şam’ın doğusundaki Guta bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, isyancıların kontrolündeki Doğu Guta bölgesinin Douma ve Ein Terma kasabalarına 6 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Öte yandan, hükümet ya da ordu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde muhalif güçlerle güvenli bölge anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Anlaşmanın ardından Suriye ordusu Doğu Guta’da ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı. 


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