Suriye rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 12 ölü

Suriye rejimine ait savaş uçakları ve helikopterleri tarafından İdlib’in güneydoğusundaki köy ve kasabalara saldırı düzenlendi. Babulin, Darusselam ve Sehin’de sivil savunma ekiplerinin çalıştığı alan bombalandı. Helikopterden atılan çok sayıda varil bombasıyla El Muşirfe’de 4 kişinin öldüğü öğrenildi. Hava saldırısında çoğu çocuk toplam 12 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bombalamalar nedeniyle güneydoğu İdlib’ten göç edenlerin sayısının yükseldiğine dikkat çekildi.

Abu Mucahit El Halebi