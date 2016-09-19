Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Telabyad’da PYD terör örgütünün bazı evlerin çatısına ABD bayrakları asmasına tepki gösteren Şanlıurfalı vatandaşlar, sınır bölgesini Türk bayrakları ile donattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında yaşayan vatandaşlar, PYD terör örgütünün Suriye'nin Telabyad tarafındaki bazı karargah ve evlerin çatısına ABD bayrakları asmasına tepki amacıyla sınırın Türkiye tarafını bayraklarla donattı. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe belediye garajı ile Akçakale Gümrük Müdürlüğü'ne Türk bayrakları asılırken, bayrakların sınırın Suriye’nin Telabyad kentinden de net olarak görüldüğü öğrenildi.

Mehmet Dikeç