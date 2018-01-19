Suriye sınırına dev Türk bayrağı !

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 50 metre uzunluğunda direk dikilerek, dev bir Türk bayrağı asıldı. Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatı ile dikilen Türk bayrağının Suriye’den de görüldüğü belirtildi. 360 derece dönebilen bayrak direğinde uçak ikaz lambalı sonar mevcut. Sıcak daldırma galvenizli, saatte 160 kilometre esen rüzgar hızına göre ayarlı, asansör sistemli ve dolgu kaide sistemli bayrak direğinin nakliyesi ve yerine dikilmesi için gereken vinç çalışması da Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildi.

Daha önce de Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Çakırsöğüt Komando Tugayına şehitler anısına 40 metre uzunluğunda metal bayrak direği diktiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceylanpınar’da Türk bayrağının dalgalandığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden “Bayrak kerkiniyor Suriye'ye doğru. Özgür bıraksak gidecek perişan edecek ABD, PKK, YPG’yi... Şanlıurfa Ceylanpınar’a diktiğimiz Türk’ün şanlı bayrağı dalgalanmıyor adeta coşuyor!” sözleri ile paylaştı.