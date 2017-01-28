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Suriye sınırına dev Türk bayrağı dikildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasına belediye tarafından dört metre yüksekliğinde metal direkli dev Türk bayrağı dikildi. İki gündür yeri hazırlanan Türk bayrağı eski gümrük kapısının hemen yanına, Suriye tarafındaki YPG terör örgütüne ait bayrak olarak adlandırdıkları bez parçasının karşısına monte edildi.

Suriye sınırına dev Türk bayrağı dikildi

28 Ocak 2017 15:43

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine dikilen Türk bayrağının, Suriye’nin sınır ilçesi Tel Abyad'ın her noktasından görüldüğü ifade edildi.

Akçakale Belediyesinin sınırın sıfır noktasına Türk bayrağı dikmesinin mesaj yüklü olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Türk Devleti ve Türk halkı olarak milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu herkes bilmelidir. Akçakale Belediyesi olarak ilçe halkımızın devleti ve milleti ile beraber yek vücut olduğunu göstermek ve duygularına tercüman olmak için böyle bir çalışmaya imza attık. Millet olarak bu birlik ve beraberliğimize, bayrağımıza sahip çıkacağımızı sınırın sıfır noktasında herkese ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Mehmet Dikeç
 


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