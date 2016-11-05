Diğer
Kategoriler

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı 74’üncü gününe girerken, sınıra mühimmat sevkiyatı da sürüyor.


05 Kasım 2016 16:26

Suriye ordusunun Suriye içlerindeki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu’na mühimmat takviyesi yapıldı. Mühimmat taşıyan kamyonlar ile TIR’ların hareketliliği sınırın Suriye tarafında devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ hedefleri aralıklarla Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından ateş altına alınıyor. Azez-RAi-Mera arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nun ilerleyişi sürerken, keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DEAŞ hedefleri vuruluyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!