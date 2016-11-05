Suriye ordusunun Suriye içlerindeki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu’na mühimmat takviyesi yapıldı. Mühimmat taşıyan kamyonlar ile TIR’ların hareketliliği sınırın Suriye tarafında devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ hedefleri aralıklarla Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından ateş altına alınıyor. Azez-RAi-Mera arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nun ilerleyişi sürerken, keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DEAŞ hedefleri vuruluyor.

