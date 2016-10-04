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Suriye sınırında 15 günlük özel güvenlik bölgesi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Suriye sınırında 15 günlük özel güvenlik bölgesi

04 Ekim 2016 17:14

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 03 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 03 Ekim-17 Ekim 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi. 

Etiketler: özel güvenlik bölgesi


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