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Suriye sınırında 'Duvar' gerginliği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi bölgesinin Suriye tarafında Afrin bölgesinde yaşayan Suriyeli köylüler sınır hattına çekilen duvarlara tepki gösterdiler.

Suriye sınırında Duvar gerginliği

28 Ekim 2016 17:19
Suriye sınırında 'Duvar' gerginliği - Tıkla İzle

Sınırın sıfır noktasına çekilen duvarlardan zeytin ağaçlarını ve tarlalarını kaybettiklerini iddia eden yaklaşık 500 kadar Suriyeli köylü, sınır hattına gelerek askerlere tepki gösterdi. Köylüler, Kürtçe slogan atarak olayı protesto ettiler. 

Sınır hattında geniş güvenlik önlemi alan asker, protestocuları yakın takibe alarak olası bir saldırıya karşı önlem aldı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Bestami Kar, yaptığı açıklamada, “Suriyeliler duvar örülmeden önce tarlalarını ekip biçiyordu. Duvar örülmeye başlayınca tarlaları Türkiye tarafında kaldığı gerekçesi ile bir süredir sınırda eylem yapıyorlar” dedi.  


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