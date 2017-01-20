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Suriye sınırında güvenli bölge ilanı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Suriye sınırında güvenli bölge ilanı

20 Ocak 2017 19:37

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç ve Türkyurdu arasındaki sınır hattı 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 23 Ocak 2017 - 06 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi. 

Etiketler: güvenli bölge, suriye sınırı


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