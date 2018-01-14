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Suriye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait mevziler TSK tarafından top atışına tutulurken, sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar-Suriye sınırında önlemler artırıldı.

Suriye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

14 Ocak 2018 20:18
Suriye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı. Öte yandan Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda.

Uğur Kuş
 

 

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