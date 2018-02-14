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Suriye sınırında Mehmetçiğe sevgi bir başka

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Afrin'de PYD-YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olarak kutladı.

Suriye sınırında Mehmetçiğe sevgi bir başka

14 Şubat 2018 20:14

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir özel eğitim kursu öğrenci ve öğretmenleri tarafından "14 Şubat Sevgililer Günü Mehmetçiğimizin olsun" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında öğretmen ve öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları ile Afrin'deki kahraman Mehmetçik için çorap, bere, atkı, eldiven ve çeşitli hediyeler aldı. Ayrıca her hediyeyle birlikte birer küçük mektup yazan öğrenciler, aldıkları hediyelerle birlikte paket yaparak "Mehmetçiğim üşümesin" yazılı bir kolinin içerisine bıraktı.

Özel eğitim kursunun rehber öğretmeni Mehmet Çiçek, "Bizler 14 Şubat'ta sevgilimiz olan Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Arkadaşlarımızın hepsi harçlıklarını biriktirerek çeşitli hediyeler almışlar. Afrin'de kahraman Türk askerimiz, bu vatan için mücadele vermektedir. Dileriz ki bir an evvel muzaffer olurlar. Bizler mezun vermeyen lise ecdadının torunlarıyız. Dualarımız Mehmetçikle beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun gazaları mübarek olsun" dedi.

Öğrencilerden Emrullah Demir ise, "Biz Afrin'de askerimizin ve Mehmetçiğin yanındayız. Başkomutanımızın bir emriyle biz cepheye gitmeye hazırız. 14 Şubat Sevgililer Günü, bizim için Mehmetçiğin günüdür. Sefer bizim, zafer Allah'ındır" dedi.

Mehmet Dikeç
 

 

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