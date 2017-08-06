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Suriye sınırında orman yangını - 6 Ağustos 2017

Hatay'ın Suriye sınırında çıkan orman yangını sınıra 1 kilometre kala söndürüldü.

Suriye sınırında orman yangını - 6 Ağustos 2017

06 Ağustos 2017 09:28

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesi, Topraktutan Hudut Karakolu karşısında bulunan, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Cebel-Ekrad bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangına savaş sebebiyle Suriye tarafından herhangi bir müdahale edilmediğinden rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırına doğru ilerledi. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri, yangın sınıra yaklaşınca müdahale ederek kontrol altına aldı. Suriye tarafından dumanlar yükselmeye devam ederken yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişinin devam ettiği öğrenildi.  


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