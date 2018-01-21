Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi kararı

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin korunması maksatlarıyla, Kilis ili Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli Köyü Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, (Kilis-Islahiye Karayolunun Kilis İl Sınırından Öncüpınar Sınır Kapısına kadar olan kısmının Güneybatı istikametindeki, karayolu ile sınır hattı arasında kalan bölge), Zeytindalı Harekâtı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selâmeti bakımından, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu EK-Madde 32/A’sına göre, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 24.00’dan itibaren 03 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar olmak üzere (15) gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır" denildi.

Mehmet Ali Dağ