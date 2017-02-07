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Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Suriye sınırındaki bazı bölgeler, özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

07 Şubat 2017 16:02

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 06 Şubat 2017 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi. 

Etiketler: özel güvenlik bölgesi


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