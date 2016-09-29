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Suriye sınırındaki beton duvar çalışmaları hızlandı

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başladığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye sınırında yapılan duvar çalışmaları hızlandı. Beton bloklar ise Nizip ilçesinde üretiliyor.


29 Eylül 2016 08:57

Suriye sınırında terör örgütü IŞİD’in temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başladığı Gaziantep’in Karkamış ilçesinde beton duvar çalışmaları da hızlandı. Son bir ayda, Karkamış-Cerablus sınırındaki 5 kilometrelik alanda beton duvar yapımı tamamlandı.

Çelik zırh gibi sağlam
Karkamış sınırında hızlandırılan beton duvar inşa çalışmaları kapsamında Suriye sınırındaki toplam 25 kilometrelik alan için beton bloklar üretiliyor. Karkamış’ın komşu ilçesi Nizip’te kurulan şantiyede üretilen betonlar 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında. Yaklaşık 80 kişinin çalıştığı şantiyede, üretilen bir beton blokta ise 500 kilogram demir ile 5 metrekare beton kullanılıyor. Harcın demir kalıplarının içerisine dökülerek üretildiği beton bloklardan ise günde 80 ile 100 adet inşa ediliyor. Mukavemete dayanıklı olan beton duvarların, zırh gibi sağlam hale getiriliyor

3 ayda tamamlanması hedefleniyor
Karkamış-Cerablus hattında bir ay önce başlayan çalışmalarda toplam 5 kilometrelik sınır hattında beton duvar örülmesi işlemi tamamlanırken, yaklaşık 20 kilometrelik alanda ise çalışmalar sürüyor. Sınır hattında bir taraftan iş makineleri hendek çalışması yaparken, diğer taraftan da üretilen beton bloklar açılan hendeklere yerleştiriliyor. Cerablus sınırında kalan yaklaşık 20 kilometrelik hatta 3 ayda duvar örme işleminin tamamlanması hedefleniyor.
Toplam 911 kilometrelik Suriye sınırının tamamı için önemli olan beton duvarın Karkamış-Elbeyli bölümünün ise Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge açısından da ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Ömer Yayla

Etiketler: beton duvar, suriye sınırı


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