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Suriye sınırındaki Karkamış'ta kuş gribi alarmı

Suriye'nin Cerablus kentine komşu olan Karkamış ilçesinde ölü bulunan tavuklarda kuş gribi tespit edildi. 2 köy karantinaya alınırken, 30 bin kanatlı hayvan itlaf edildi.

Suriye sınırındaki Karkamışta kuş gribi alarmı

31 Ekim 2017 15:56

Suriye sınırındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Erenler köyünde bulunan bir tavuk çiftliğinde telef olan tavuklardan alınan numunelerde kuş gribi virüsü görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince Erenler ve Yaşar köyleri karantinaya alındı. İki köyde toplam 30 bin kanatlı hayvan itlaf edildi. Köylerdeki kümeslerde ilaçlamalar yapılırken, itlaf edilen hayvanların paralarının ödeneceği açıklandı.
Yaşanan kuş gribi vakası ile ilgili bilgi veren Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, “Karkamış ilçemizde bulunan bir tavuk çiftliğinden ölü olarak atılan tavukların Karkamış İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda ölen hayvanların kuş gribi taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Karkamış'a bağlı iki köyümüzde kuş gribi vebasına rastlanılmıştır ve yaklaşık 30 bin kanatlı hayvan itlaf edilip, diğer tüm köylerde de kümes ilaçlamaları yapılarak tüm önlemler alınmıştır. Köylülerimizin itlaf edilen hayvanlarının yerine bir komisyon kurularak asla mağdur edilmeyecek, paraları ödenecektir. Köylerinde şüpheli kanatlı hayvan ölümleri olan tüm köylülerimiz, hiç tereddüt etmeden durumu hemen ilçe tarım müdürlüğümüze, kaymakamlığımıza ve bize bildirsinler" dedi.

Ömer Yayla 

 

 

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