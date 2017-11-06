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Suriye sınırındaki okulda öğrencilerine oyun oynatarak matematik öğretiyor

Suriye sınırındaki Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Yeşildere Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Zehir, okulun bahçesine çizdiği sayı tablosu ile öğrencilerine matematik dersini sevdiriyor. Öğrenciler oyun oynayarak ders görüyor.

Suriye sınırındaki okulda öğrencilerine oyun oynatarak matematik öğretiyor

06 Kasım 2017 17:00


 
Yeşildere Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Zehir, okulun bahçesindeki beton zemine sayılardan oluşan tablo çizdi. Matematikte kullanılan çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi her işlemi, bu tablo üzerinde gösteren Zehir, öğrencilerine hem oyun oynatıyor hem de ders veriyor. Öğrenciler, beden eğitimi dersindeki gibi oynayarak, matematiksel işlemleri öğreniyor.

Boya ve sayı kalıplarıyla matematiği sevdiriyor.

Sınıf öğretmeni Zehir, okul bitimlerinde 2 gün süren çalışma ile tabloyu hazırladığını belirtirken, kağıttan hazırladığı sayı kalıpları ve okul deposundaki boyadan faydalandı. Çocuklara matematik dersini sevdirmek için 3 yıl önce uygulamayı başlatan Zehir, "Amacım çocuklara özellikle 4. sınıf öğrencilerinin görerek öğrenmelerini sağlamak. Çocuklar bu şekilde oyun oynayarak öğreniyorlar. Okul bittikten sonra boş zamanlarımda bu tür şeyler yapıyorum, öğrencilerim için. Bu şekilde teneffüsler öğrenciler için daha eğlenceli geçiyor. Öğrencilerin sayılar ve işlemler konusunu çok iyi anladıklarını ve öğrendiklerini de görebiliyorum" dedi.
Öğrenciler ise öğretmenlerinin uyguladığı yöntem sayesinde matematik dersini daha kolay anladıklarını belirtti.
Veliler ise çocuklarının oyun oynayarak ders öğrenmeleri nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, öğretmen Halil İbrahim Zehir'e teşekkür etti. 

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş

 

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