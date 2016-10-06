Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Atme kasabasında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Halep’in batısında bulunan Atme’de ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Atme kasabasında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Halep’in batısında bulunan Atme’de ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Etiketler: atme, ölü sayısı, Suriye-Türkiye sınırı