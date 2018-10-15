Suriye-Ürdün sınırı yeniden açıldı

Suriye hükumeti, Ürdün ile arasındaki bölgelerdeki isyancılara Rusya'nın desteğiyle saldırdıktan sonra Temmuz ayında bölgeyi geri almıştı. Ürdün Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Jumana Ghneimat, Ürdün-Suriye teknik komitelerinin Pazar günü Cabir-Nasib sınır kapısında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki sınır geçişini yeniden açmak için gerekli nihai tedbirler üzerinde anlaştıklarını söyledi. Ghanimat Cabir-Nasib sınır kapısının bölgedeki ticaretin önemine dikkat çekerek, Avrupa ve Körfez ülkeleri arasındaki transit geçişin Cabir-Nasib sınır kapısından yapıldığını hatırlattı.

Sınır kapsının kapanmasından dolayı Ürdün'ün ticareti ve sanayisinde ciddi zararlar meydana gelmişti. Sözcü Ghneimat, sınır kapısının tekrar açılmasıyla içinde bulundukları ekonomik krizin çözülmesine yardımcı olacağını umduklarını söyledi.

Cabir veya Nasib sınır kapısı, Suriye'nin Nasib kasabası ve Ürdün Cabir kasabası arasında bulunuyor.

Raed Mah'D Khalil Subaih